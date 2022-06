CONAN :: Englands Doom Metaller mit erstem Track aus neuem Album

Die englischen Doom Metaller CONAN haben nach dem letzten Album “Existential Void Guardian” aus dem Jahr 2018 und dem erst letztes Jahr veröffentlichten “Live at Freak Valley” ihr fünftes Studioalbums mit dem Titel “Evidence of Immortality” angekündigt, das am 19. August 2022 über Napalm Records erscheinen wird. Die erste Single daraus, “Levitation Hoax”, wurde nun vorab veröffentlicht. www.hailconan.com

“‘Levitation Hoax’ entstand aus einem Riff, das im Dezember 2019 entstand, als wir mit Cavalera Conspiracy auf Tour waren”, sagt Gitarrist und Sänger Jon Davis. “Der Song beginnt wie ein Thrash-Metal-Angriff und wird im weiteren Verlauf immer schwerer und schwerer. Es hat Spaß gemacht, den Song zu schreiben, und er hat einige meiner Lieblingstexte auf dem Album.”