CÂN BARDD :: Album zum Release im Fullstream

Das Schweizer Atmospheric Black Metal Projekt CÂN BARDD hat heute sein drittes Album mit dem Titel “Devoured by the Oak” via Northern Silence Productions veröffentlicht. Das Album kann seit einigen Tagen in gesamter Länge bei Black Metal Promotion angehört werden. canbardd.bandcamp.com / www.facebook.com/CanBardd

Info: Beeinflusst von Bands wie Caladan Brood, Elderwind, Saor und Gallowbraid wurde Cân Bardd 2016 als Ein-Mann-Projekt vom damals 18-jährigen Malo Civelli aus der Schweiz gegründet, um seinen Gefühlen und Ideen ein Ventil zu geben, das gleichzeitig schwer und aggressiv, aber auch melodisch und atmosphärisch sein sollte. Dylan Watson stieß später als fester Schlagzeuger zu ihm.