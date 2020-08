CMFT / COREY TAYLOR :: Slipknot Sänger mit weiterem Song vom Solodebüt

Der Grammy-ausgezeichnete Sänger, Songwriter, Schauspieler und New York Times Bestseller-Autor Corey Taylor hat das offizielle Musikvideo zu seiner Single “Black Eyes Blue” veröffentlicht. Das Video folgt auf Taylors Einstand mit den beiden Tracks “Black Eyes Blue” und “CMFT Must Be Stopped” [feat. Tech N9ne & Kid Bookie]” Ende Juli, die ihn prompt auf #1 der Billboard “Hard Rock Songwriters”-Charts katapultierten. Taylors Debüt-Soloalbum CMFT erscheint am 2. Oktober über Roadrunner Records.

Die Songs decken ein weites musikalisches Spektrum von Hardrock und Classic Rock über Punk bis zu Hip-Hop ab und spiegeln somit alle Genres die Taylor als Musiker beeinflusst haben, und enthält neben neu geschriebenen Tracks auch einige, die er bereits als Teenager geschrieben hat. Aufgenommen im Hideout Studio in Las Vegas mit Produzent Jay Ruston und seiner Band – Christian Martucci [Gitarre], Zach Throne [Gitarre], Jason Christopher [Bass] und Dustin Robert [Drums] – ist das Album eine wilde Achterbahnfahrt durch Taylors musikalische Psyche und verdeutlicht dabei Taylors gewaltigen Stimmumfang.