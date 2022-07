CHARLOTTE WESSELS :: Ex-Delain Sängerin mit neuem Song ihres Soloprojektes

Die niederländische Sängerin/Komponistin CHARLOTTE WESSELS (Ex-DELAIN) setzt ihre Solo-Reise fort und veröffentlicht eine weitere neue Single, “Human To Ruin”, die aus ihrem kommenden zweiten Album Tales “From Six Feet Under Vol II” stammt, das am 7. Oktober 2022 über Napalm Records erscheint. https://www.facebook.com/OfficialCharlotteWessels

CHARLOTTE WESSELS on “Human To Ruin”:

“With ‘Human To Ruin’ I wanted to make a song that has an old school symphonic feel to it, but at the same time doesn’t get too polished or “pretty” to reflect the theme of the track. The vocal processing on the choruses is inspired by 90’s grunge and the instrumental middle part gives off something psychedelic, all in all it’s quite eclectic.

Info: In diesem üppigen Reich von Rock, Pop, Metal und darüber hinaus wurden Instrumente und Gesang von Wessels selbst gespielt/programmiert/produziert, mit feiner Gitarrenarbeit von Timo Somers (ebenfalls ex-DELAIN). Die zweite Single “Human To Ruin” beginnt mit einer süßen Melodie, die in einen treibenden Metal-Track übergeht, bei dem sich ruhigere Parts mit kraftvollen Breakouts abwechseln. Ihre unnachahmliche und charismatische Stimme schafft eine intime und mystische Atmosphäre und unterstreicht die Vielseitigkeit von CHARLOTTE WESSELS! Unterstrichen wird der Song durch einen atmosphärischen Visualizer, der die perfekte Stimmung für dieses Hörerlebnis schafft.