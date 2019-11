CARONTE :: Neues Video “Hypnopyre”

Die italienischen Heavy Acid Doomer CARONTE veröffentlichen am 7. Dezember bei Ván Records ihr viertes Album mit dem Titel “Wolves Of Thelema”. Nach zwei Jahren seit dem Ende der ersten magischen Trilogie über die schamanischen Aspekte der Werke von Aleister Crowley bringt “Wolves Of Thelema” einen großen Wandel in Bezug auf Klang und Stimmung. Die Einführung einer zweiten Gitarre und mehrerer Synthesizer, die sich auf die Texte beziehen, die Kräfte und kosmische Wesen behandeln, markieren eine neue Ära für die Band.

CARONTE + Enthroned + Shammasch

02/01/2020 – Viper Room Vienna , AT

03/01/2020 – Club Seilerstraße, Zwickau, DE

04/01/2020 – Hedon Zwolle, Zwolle, NL

05/01/2020 – P60, Amstelveen, NL

06/01/2020 – The Dome, Tufnell Park , London, UK

07/01/2020 – Albert’s Nottingham, Nottingham, UK

08/01/2020 – Petit Bain, Paris, FR

09/01/2020 – Kavka Zappa, Antwerp, BE

10/01/2020 – MS Connexion Complex, Mannheim, DE

11/01/2020 – Zwischenbau Rostock, Rostock, DE

12/01/2020 – Nuke Club, Berlin, DE