CARADRAS :: “Siegel, gebrochen” Lyricvideo und Releaseshow

Am 15. Oktober erschien “Schattenkönige” das Debut Album der deutschen Black Metaller von CARADRAS. Aufgrund der Corona Pandemie war die Planung für eine Record Release Show zum damaligen Zeitpunkt etwas schwierig, doch am 13. November findet das Ganze nun doch noch statt. Im Helvete in Oberhausen geben sich außerdem noch Hexer, Vendul & Ruinen die Ehre um die Albumveröffentlichung auch live zu begießen. Außerdem hat die Band heute mit “Siegel, gebrochen” ein aufwändig produziertes Lyricvideo auf dem MDD YouTube Kanal veröffentlicht, auf welchem M.D. von Helrunar als GuestVocalist zu hören ist.