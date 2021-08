Das Debüt Album der deutschen Black Metaller von CARADRAS wird am 15. Oktober erscheinen. “Schattenkönige”, so der Name des 8 Songs umfassenden und 55 Minuten langen Longplayers, wurde in der Klangschmiede E von Markus Stock gemastert. Mit M.D. von HELRUNAR konnte für die Aufnahmen zudem ein Gastsänger gewonnen werden. facebook.com/Caradras.Official / caradras.bandcamp.com/