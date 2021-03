CANDLEMASS :: Neues Livealbum der “lockdown” session

Die schwedischen Doom Metaller CANDLEMASS haben ihre Klassiker im Lockdown gestreamt: Inklusive ‘Well Of Souls’, ‘Bewitched’ und mehr, plus neuem Track ‘Astorolus’. Als “Green Valley Live” erscheint das Ganze mit Liner Notes von Gründer Leif Edling am 7. Mai bei Peaceville als 2-Disc CD+DVD sowie als Gatefold Doppel- Black- und exklusivem Green- Vinyl. https://Candlemass.lnk.to/GreenValley

http://www.candlemass.se / https://www.facebook.com/candlemass

CANDLEMASS GREEN VALLEY (LIVE)

1. Well Of Souls (Lockdown Session)[05:54]

2. Dark Reflections (Lockdown Session)[04:43]

3. Mirror Mirror (Lockdown Session)[05:22]

4. Ancient Dreams (Lockdown Session)[00:59]

5. Astorolus (Lockdown Session)[06:00]

6. Bewitched (Lockdown Session)[05:12]

CD / DVD / LP tracklisting

7. Dark Are The Veils Of Death (Lockdown Session)[04:30]

8. Under The Oak (Lockdown Session)[07:01]

9. Doom Jam (Lockdown Session)[02:53]

10. A Sorcerer`s Pledge (Lockdown Session)[10:23]

11. Solitude (Lockdown Session)[06:46]

Bonus Track

12. Demon`s Gate (Lockdown Session – soundcheck) [09:49]