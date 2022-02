CANDLEMASS :: Jubiläumsausgabe “Epicus Doomicus Metallicus”

35 Jahre nach Veröffentlichung des Debütalbums bestätigt CANDLEMASS eine 3LP Limited Edition mit einer neu-remasterten Version des Albums, einer Sammlung von essentiellen Aufnahmen des 1985er “Witchcraft” Demos, sowie OAL Studio Aufnahmen. Zusätzlich die Upplands Väsby Proben aus dem November 1985. Jede bunte LP kommt in einem eigenen Sleeve mit 8seitigem 12″ Booklet mit Fotos dieser Ära und Begleittext, einem A2 Poster und einem handgeschriebenem Brief von Gründer Leif Edling. VÖ ist am 3.6. bei Peaceville Records. http://www.candlemass.se/

Pre-orders available now exclusively from the Peaceville label stores:

https://Candlemass.lnk.to/EDM