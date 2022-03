CAILLEACH CALLING :: Debüt im Fullstream vor Release

Die amerikanischen Atmospheric Black Metaller CAILLEACH CALLING präsentieren den kompletten Album-Stream ihres Debüts “Dreams Of Fragmentation” auf dem Black Metal Promotion YouTube-Kanal.

“Dreams Of Fragmentation” will be released on CD, vinyl and digitally via Debemur Morti Productions on March 11th. The album can be pre-ordered from the label: https://www.debemur-morti.com/en/12-eshop

Info: “Dreams Of Fragmentation” liefert in vier Kompositionen eine ungezähmte Mischung aus Black Metal Wildheit und progressiven sowie ätherisch klingenden Wendungen. Oszillierend zwischen Aggression und Erhabenheit, zwischen hypnotisierendem Black Metal-Einerlei und erhabenen Ambient-Momenten, offenbart CAILLEACH CALLINGs Kunstwerk einen einzigartigen Signature-Sound.