BRYMIR :: Finnische Melodeather mit Titeltrack vom kommenden Napalm Records-Debüt

Die aus Helsinki stammende Melodic Death Metal Truppe BRYMIR steht vor der Veröffentlichung ihres Napalm Records-Debüt “Voices In The Sky”, das am 26. August 2022 erscheinen soll. Die fünfköpfige Band – bestehend aus Leadgitarrist Joona Björkroth (Battle Beast), Frontmann, Autor und Produzent Viktor Storm Gullichsen, Schlagzeuger Patrik Fält (Feastem, ex-Afgrund), Gitarrist Sean Haslam und Bassist Jarkko Niemi – wurde 2006 gegründet und begann 2011 mit ihrem Debüt “Breathe Fire to the Sun”, auf dem sie Folk-Metal-Einflüsse mit cineastischen Klanglandschaften und knallharten, rasanten Melodic-Death-Einschlägen verband.

Die erste Single und Titeltrack des Albums, “Voices In The Sky” ist nun u.a. als Musikvideo veröffentlicht.