Die deutschen Black Metaller BRANNTHORDE werden am 19.04.2019 die EP “Die Letzte Alller Wahrheiten” via ASTAT entertainment / Silent Pendulum Records veröffentlichen. Darüber hinaus hat sich Band, die bis dato aus Roman Hilser (Fuck You And Die) und Giuliano Barbieri (GoblinClit, ex-Der Weg einer Freiheit, ex-Fuck You And Die) bestand, mit Michael Kadnar (Downfall of Gaia, The Number Twelve Looks Like You) am Schlagzeug verstärkt. https://www.facebook.com/Brannthorde/