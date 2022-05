BLUTENGEL :: “Seelenschmerz (25th Anniversary Edition)” ist am 13. Mai erschienen

Was 1998 als Nebenprojekt nach der Auflösung der Band ‘Seelenkrank’ startete, feiert heute, fast 25 Jahre später, riesige Erfolge: die Berliner Dark Pop Band BLUTENGEL. Obwohl das 25-jährige Band Jubiläum erst nächstes Jahr ist, leiten Blutengel und ihr Label Out Of Line die Feierlichkeiten jetzt schon mit einer ganz besonderen Aktion ein.

Labelinfo:

“Da die meisten der älteren Alben bereits seit langer Zeit komplett ausverkauft sind, haben wir uns zusammen mit Blutengel auf eine Reise durch die Bandgeschichte begeben und die ersten Alben noch einmal neu mastern lassen. Wem also noch das ein oder andere Album in seiner Kollektion fehlt, hat jetzt zum allerletzten Mal die Chance, sich eins dieser musikalischen Juwelen zu sichern. Nachdem die Sammler Box mit dem 1999er Album ‘Child of Glass’ bereits nach ca. 24 Stunden ausverkauft war, kommt hier nun ein weiteres Meisterwerk auf CD und als Box: SEELENSCHMERZ!

Das 2. Album, welches noch in Chris Pohl’s Kinderzimmer aufgenommen wurde, ist das erfolgreichste Blutengel Album bis dato.

Jeden Monat veröffentlichen Blutengel (bis zu ihrem Jubiläum 2023) einen weiteren neu aufgelegten Teil ihrer musikalischen Vergangenheit. Als Digipak Doppel-CD verpackt, erscheinen diese Remaster in einer nur sehr geringen Stückzahl und lassen damit die Herzen der Blutengel Familie höher schlagen. Die 2. CD des Doppelpacks macht diese Neuveröffentlichungen jedoch zum absoluten Highlight für alle Chris & Ulrike Fans, denn diese beinhalten jeweils neben raren Compilation Tracks auch Songs lang vergriffener Maxi- und Bonus CDs aus der jeweiligen Epoche.Für alle Herzblut-Fans und -Sammler gibt es die 2CD wieder als super limitiertes Box Set, mit dem Album noch einmal auf Kassette, verpackt in einer wunderschönen Holzbox und natürlich mit einem handnummerierten Zertifikat, welches die Einmaligkeit Eurer Box bestätigt. Seid also immer schnell, diesmal ist nach 199 Box Sets Schluss.”

Mehr Informationen unter https://www.outoflineshop.de/blutengel-seelenschmerz-25th-anniversary-edition-2cd.html