BLUTENGEL :: Neues Album “Un:Gott” am 15. Februar

Zwei Jahre nach dem Top-5 Album “Leitbild” und mit drei Vorabsingles im Rücken veröffentlichen BLUTENGEL ihr neues Album “Un:Gott”. Wo vor genau 20 Jahren mit “Child Of Glass” die Reise begann, schließt sich der Kreis nun, denn “Un:Gott” schlägt den Bogen von der Frühzeit bis in die Zukunft.

“Un:Gott” erscheint in folgenden Versionen:

Die Einzel-CD mit dem Album, ganz pur und mit dem wunderschönen Booklet. Ein bisschen mehr gibt es auf der Deluxe-Doppel-CD im Digipak mit 9 Bonustracks. Schallplattenliebhaber greifen lieber zum limitierten blutroten Doppelvinyl im edlen Gatefold, das das Artwork dank seiner schieren Größe perfekt zur Geltung bringt. Das Vinyl kommt inklusive Downloadcode.

Das absolute Maximum ist dann das limitierte Boxset, das wirklich das ganze Programm bietet: Neben der Deluxe-Doppel-CD gibt es exklusiv in diesem Paket das exklusive Minialbum “Demons Of The Past”, in der Blutengel ihre ganz eigenen, charakteristischen Versionen von Chris Pohl’s Lieblingsstücken aus den Achtzigern präsentieren. Zusätzlich hat sich Chris mit Alchemy of England zusammengesetzt und einen exklusiven handgemachten Kreuz-Anhänger designed. Der massive Anhänger von 6,4 cm Länge besteht aus Metall und hat das Bandlogo auf beiden Seiten eingeetched – das hält für die Ewigkeit.