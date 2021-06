BLUTENGEL :: Neue Single “Wir sind das Licht”

Am 16. Juli erscheint das neue BLUTENGEL Album “Erlösung – The Victory of Light” und nun hat die Band um Sänger und Songwriter Chris Pohl und Ulrike Goldmann ihre neue Single “Wir sind das Licht” veröffentlicht.

https://www.blutengel.de / https://www.facebook.com/BlutengelOfficial

“Ich bin sehr gespannt, wie dieses Video ankommt! Ich habe genau das gemacht, was ich wollte: Ein Video mit vielen schönen Mädels, sehr sexy, viel Blut – KLISCHEE!!!! Eben absolut BLUTENGEL! Für mich stellenweise ein Video, das zeigt, wie ich mir eine schöne Party vorstelle – auch wenn sie hier für mich nicht gut endet. ;-),” lacht Chris als er auf den Drehtag zurückblickt. Das Video selbst wurde bewusst nicht komplett auf den eher düsteren Text angepasst, “es geht hier ja um den gemeinsamen Suizid, weil man mit dem Leben, welches man führt, nicht klarkommt. Im Clip bin ich der “Erlöser”, der Ulli letztlich zu Licht werden lässt und dann selbst gen Himmel steigt…. Alle Freuden, wie diese Party, erfüllen uns nicht….”