BLUTENGEL :: Neue Single kündigt neues Album an

BLUTENGEL haben eine neue Single mit Video veröffentlicht. Der Track “The Victory of Light” stammt vom Album “Erlösung – The Victory of Light”, das am 16. Juli bei Out Of Line erscheinen wird. https://www.facebook.com/BlutengelOfficial / http://www.blutengel.de

Info: “Wir sind das Licht! Das Licht wird siegen!”, so Blutengel-Mastermind Chris Pohl. “Das Licht kann auch als Erlösung im Sinne von Tod gedeutet werden – du siehst das Licht, in das du dann gehst…”, berücksichtigt man dies, beschreibt Chris hier den gemeinsamen Übergang in die Unendlichkeit.

Das Album erscheint als Einzel-CD und als Doppel-CD im Digipak mit 8 Bonustracks. Für Schallplattenliebhaber wird es ein Doppelvinyl geben in den Farben Türkis und Transparent. Als Sahnestückchen kommt die Doppelvinyl als 180g „Glow in the dark“ (Vinyl leuchtet im Dunkeln) und ist exklusiv bei Out Of Line im Shop erhältlich. Die Vinyls kommen inklusive Downloadcode und sind streng limitiert. Zum allerersten Mal wird es ein Blutengel Album auch auf einer limitierten Kassette (MC) geben. Für das authentische Kassetten-Retro Gefühl (und dem Kampf gegen den Bandsalat), gibt es einen bedruckten Bleistift dazu (exklusiv im Out Of Line Shop erhältlich). Das Highlight ist ein limitiertes Boxset. Neben der Doppel-CD im Digipak enthält die Box die exklusive Bonus CD „A World Beyond“, das Foto Buch „Erlösung – The Complete Story“ (ein Buch mit den kompletten Lyrics & exkl. Bildern von Annie Bertram) im DinA5 Format, einen Schlüsselanhänger mit LED-Taschenlampe sowie einen ganz besonderen Hologramm Sticker mit Blutengel Schriftzug.