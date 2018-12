Nach der Singleveröffentlichung zu “Nice Day For An Exorcism”, kommen die BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE nun mit “Bela Kiss” aus ihrer Gruft gekrochen, um uns auf das anstehende Album “All These Fiendish Things” vorzubereiten. Bela Kiss ist der Name des ungarischen Serienmörders, der mindestens 23 Frauenleben auf dem Gewissen hat. Dead Richy Gein und seine untoten Mitmusiker besingen Geschehenes nun in ihrer zweiten Single.