BLITZ UNION :: Neuer Track “Not Proud (To Be A Human Being)”

Die tschechischen Atmospheric Industrial-Rocker BLITZ UNION haben mit “Not Proud (To Be A Human Being)” einen neuen Track veröffentlicht, der harten Gitarrenriffs, poppige EDM-Hooks und tanzbare Industrial-Beats vereint. Der Song stammt von “Not Proud”-EP, die am 17.4. veröffentlicht wurde. https://www.blitzunion.com / https://www.facebook.com/BLITZUNION

Die EP kann man unter diesem link bestellen oder streamen: https://ampl.ink/4oMrJ

“Ziel ist es, gleichgesinnte Menschen mit ähnlichen Vorstellungen und Idealen zusammenzubringen”, erklärt Blitz Union-Mastermind Mark Blitz. “Die Verbindung zu unseren Fans ist essenziell. Wir laden alle ein, uns gemeinsam darüber Gedanken zu machen, wie wir in Zukunft leben wollen. In unseren Songs verarbeiten wir, was uns und die Leute unserer Generation heute beschäftigt. Themen, über die dringend gesprochen werden muss. Zwar haben auch wir keine Allround-Lösungen für alle Probleme dieser Welt parat, aber wir möchten das Publikum zumindest zum Nachdenken anregen. Es geht darum, sich unbequemen Wahrheiten zu stellen. Auch wenn es manchmal extrem wehtut.”