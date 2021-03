BLIND PASSENGER :: Neues Studioalbum in “Teamwork”

Ein Jahr nach Veröffentlichung ihres 80s Express-Coveralbums kündigen BLIND PASSENGER nun einen neuen Longplayer mit Material aus eigener Feder an. Wie der Albumname “Teamwork” bereits vermuten läßt, werden Nik Page und Sebastian Arp jede Menge Musikerkollegen mit an Bord holen. Die Fans können sich auf ein sehr tanzbares Electro-Pop-Album mit jeder Menge spannender Duette und musikalischer Kooperationen freuen. Eine genaue Liste der elustren Studiogäste und der genaue Veröffentlichungstermin werden noch bekannt gegeben.

Im Sommer werden Nik Page & Co. aber zuvor nochmal die Zeitmaschine anwerfen und mit dem äußerst unterhaltsamen 80s Express-Programm auf Tour gehen. Die Band arbeitet mit den Veranstaltern an schlüssigen Corona-Sicherheitskonzepten in der Hoffnung dass nicht ein landesweiter Lockdown die Pläne erneut durchkreuzten wird.

Wir drücken die Daumen.

BLIND PASSENGER 80s EXPRESS

08.05. Cottbus – Gladhouse

29.05. Falkensee – Stadthalle

12.06. Eilenburg – Marktplatz

19.06. Wernigerode – Marktplatz

20.08. Zwickau – Stadtfest

21.08. Torgau – Schlosshof

09.10. Döbeln – Bürgergarten

09.04.22 Affalter – Linde