BLIND PASSENGER :: 80er Zeitreise als Album und live

“80s EXPRESS” heißt das neue BLIND PASSENGER-Herzblutprojekt, mit dem Nik Page & Co. die Pop- & Wave- Klassiker der goldenen Achtziger mit dicken Beats und maximalem Entertainment-Faktor auf die Bühne zu bringen. Die Liveshows von 80s EXPRESS sind eine Zeitreise in das goldene Jahrzehnt der Pop & Wave-Musik.

Am 28.Februar erscheint der Longplayer. Hierbei haben sich NIK PAGE und seine neonbunte Crew, Kultsongs von YAZOO, DEPECHE MODE, DIE ÄRZTE, THE SISTERS OF MERCY, THE HUMAN LEAGUE, JOACHIM WITT, CAMOUFLAGE, THE CURE, DEAD OR ALIVE, PETER SCHILLING u.v.a. gewidmet.

Der Großteil dieser Tribute-Scheibe wurde abgemischt und gemastert vom Käpt’n des Gothic Kultclubs Bunker Dresden SEBASTIAN ARP. ollegen wie THEE FLANDERS, SAINT GEORGE, BELA B, ADAM’S SKY und HA[A]RP haben spannende Gastauftritte beigesteuert, ebenso wie NIGEL WHEELER (a.k.a. Mr. New Wave) mit seiner Band AUSTERITY COMPLEX, der als junger Sänger diverser Londoner Szenebands bei der Geburt der NEW WAVE-Szene hautnah dabei war. Als Finale der 16 Titel umfassenden CD hat FORCED TO MODE-Stimme (und Mastermind) CHRISTIAN SCHOTTSTÄDT mit seinem Melancholic-Pop-Project PART eine Version des COCK ROBIN-Klassikers THE PROMISE YOU MADE beigesteuert.

Blind Passenger & 80s Express-Konzerttermine:

29.02.2020 Falkensee – Stadthalle (80s Express-Show)

11.04.2020 Affalter – Linde (80s Express-Show)

01.05.2020 Leipzig – Bandhaus (Blind Passenger + 80s Express)

08.05.2020 Cottbus – Glad-House (80s Express-Show)

12.06.2020 Boberow – Moorscheune Open Air (80s Express-Show)

11.07.2020 Eberswalde – Am Alten Walzwerk (Blind Passenger + 80s Express)