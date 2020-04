BLAZE OF SORROW :: Italienische Black Metaller mit neuer Single

Die italienische Black-Metal-Avantgarde Band BLAZE OF SORROW hat das neue Video “Sonno d’eterno” veröffentlicht. Der Track stammt aus dem sechsten Album der Band, “Absentia”, das am 24. April über Eisenwald veröffentlicht werden soll.

www.facebook.com/blazeofsorrow

Seit 2007 ist Blaze of Sorrow eine regelrechte Institution des italienischen Black Metal, eine Szene und ein Stil, die zu lange übersehen wurden. Blaze of Sorrow verkörpern und trotzen zugleich dem italienischen Idiom: mittelalterlich in seiner Melancholie, fast “romantisch” im literarischen Sinne des Wortes, aber immer mit neuen Formen, die ihre ästhetische Überraschung und Einzigartigkeit bewahren. Und dieser Kanon wächst im Laufe der Jahre immer weiter, mit jeder Neuerscheinung ein ergreifendes Stück in dem atemberaubenden Mosaik von Blaze of Sorrow.