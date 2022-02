BLAKLIGHT :: Finale Single aus ihrem 2. Album

Das in Los Angeles ansässige Dark-Electronic-Pop-Duo BLAKLIGHT, Brian Belknap (Mind Machine) & Adam Collier (Crush333, Full Frontal Disco & MDA), veröffentlichte am Freitag, den 4. Februar, “Into The Void” (Cold Mix), die vierte und letzte Single aus ihrem zweiten Album “Into The Void”. Die B-Seiten sind ihre Versionen von B-Movie’s “Nowhere Girl” und Sparks’ “All You Ever Think About Is Sex”. Gleichzeitig arbeiten sie an ihrem dritten und vierten Album und stellen ein Remix-Album zusammen, das im April 2022 erscheinen soll. https://blaklight.bandcamp.com/