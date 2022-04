BLAKLIGHT :: Doppel-Remix-Album vorbestellbar / “Skin”-Remix online

Das in Los Angeles ansässige Dark-Electronic-Pop-Duo BLAKLIGHT, bestehend aus Brian Belknap (Mind Machine) und Adam Collier (Crush333, Full Frontal Disco, MDA), veröffentlicht am Freitag, den 15. April, ihr Doppel-Remix-Album “Out Of The Void – The Remixes”.

“Out Of The Void – The Remixes” präsentiert zwei Variationen jedes Songs von BLAKLIGHTS zweitem Album “Into The Void”, geremixt von Künstlern aus der ganzen Welt. Seit Freitag, dem 1. April, kann man das Album auf Bandcamp vorbestellen. Außerdem hat das Duo die zwölf Tracks umfassende Bonus-CD “Complications” zusammengestellt, die auf 50 Exemplare limitiert ist und noch nicht physisch veröffentlicht wurde. Außerdem enthalten alle Bandcamp-Konfigurationen sechs digitale Bonus-Mixe und Instrumentals, die sonst nirgendwo zu finden sind.

Bandcamp Pre-order:

https://blaklight.bandcamp.com/album/out-of-the-void-the-remixes

Die Band hat vor kurzem ihr Live-Debüt mit drei Konzerten in Südkalifornien gegeben und wird in den kommenden Wochen weitere Termine in ihren Kalender aufnehmen. Adam und Brian arbeiten weiterhin an ihrem dritten und vierten Album sowie an mehreren Remixen und Kollaborationen.