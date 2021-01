BLACKMORE’S NIGHT :: Neuer Song aus ihrem neuen Album

Die Renaissance-Folk-Rock Band BLACKMORE’S NIGHT veröffentlicht ihre neue Single “Four Winds”. Es ist die zweite Single aus dem neuen Album “Nature’s Light”, ihr erstes in sechs Jahren und das elfte insgesamt. facebook.com/blackmoresnightofficial/

“Nature’s Light” erscheint am 12. März 2021 in mehreren Formaten und kann hier vorbestellt werden: https://blackmoresnight.lnk.to/NaturesLight

“‘Four Winds‘ ist die Geschichte von zwei Mädchen, inspiriert von zwei meiner ältesten Freundschaften“, sagt Candice Night. “Eins verließ Long Island und zog nach Kalifornien und das andere nach Virginia. Durch das ganze Land zu reisen, um in Kalifornien am Ozean zu leben war das, wohin ihre Seele sie gerufen hatte, während das andere Mädchen einen ganz anderen Weg einschlug. Sie zog es in die Wälder, inspiriert von Wölfen und anderen Kreaturen der Waldlande. Beiden kommt in der Geschichte von ‘Four Winds’ die gleiche Bedeutsamkeit zu, denn beide sind ein Teil von mir – vielleicht sogar ein Teil von jedem, der so wie sie in der Ferne Zuflucht vor dem Stress des Alltags sucht. Wenn man sich von seinem Umfeld eingeschränkt oder bedrängt fühlt, ist es wichtig, auf sich selbst zu achten, seine Energien wieder aufzuladen und dem eigenen Herzen zu folgen. Manche zieht es dabei ans Meer, manche in die Wälder und für andere sind es einfach die Sonnenstrahlen auf dem Gesicht, um wieder Energie zu tanken. Am Ende sind wir alle ein Teil derselben Geschichte, desselben Bildes – und wie unser Song sagt: „We’re all part of the trees and part of the seas and ready to start again…”.