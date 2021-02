BLACKBRIAR :: Single stimmt auf Debütalbum ein

Nachdem die niederländische Alternative Gothic Rock/Metal Band BLACKBRIAR bereits drei EPs und eine Tour mit Epica aufweisen kann, kündigt sie nun ihr Debütalbum “The Cause Of Shipwreck” an. Das über Crowdfunding finanzierte Werk erscheint am Freitag, 23. April 2021 und wurde vergangenes Jahr gemeinsam mit Joost van den Broek (u.a. Epica, Ayreon, Powerwolf, Kovacs) in dessen Sandlane Recording Facilities aufgenommen. Mit dem Video zur ersten Single “The Séance” stimmen BLACKBRIAR jetzt auf das Release ein. https://blackbriarmusic.com / www.facebook.com/blackbriarmusic

Schlagzeuger René Boxem kommentiert: “The Cause Of Shipwreck’ besteht aus zehn Songs, die Geschichten über die Urkräfte der Natur, Fabelwesen, vergangene Zeiten, Geister, die gesehen werden wollen, und über Dunkelheit und Liebe erzählen. Mit diesem Debütalbum vertiefen wir unseren Sound sowohl musikalisch als auch thematisch und fügen ihm neue Dimensionen hinzu. Das Album ist zu einer echten Entdeckungsreise geworden. Dank der drei EPs, die wir zuvor veröffentlicht haben, wussten wir sehr genau, wie unser Debütalbum klingen würde.”