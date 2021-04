BLACKBRIAR :: Musikvideo zu neuer Single “Selkie”

Die Symphonic Gothic Rocker BLACKBRIAR haben das Musikvideo zu ihrer neuen Single “Selkie” mit Artwork von Alip Hudaya online gestellt. Der Song stammt vom Debütalbum der Niederländer, “The Cause Of Shipwreck”, das am 23. April erscheinen wird. https://www.facebook.com/blackbriarmusic

Sängerin Zora kommentiert:

“Seit der Gründung der Band vor fast zehn Jahren haben wir unseren Bildern immer viel Aufmerksamkeit geschenkt – vom Logo über das Artwork und die Videos bis hin zu unserer Bühnenpräsentation. Wir dachten, es wäre fantastisch, unser Artwork einmal zum Leben zu erwecken und die Geschichte von ‘Selkie’ eignete sich perfekt dafür. In zwei Wochen erscheint unser Debütalbum – darauf freue ich mich wahnsinnig und ehrlich gesagt wächst auch jeden Tag die Spannung in mir. Es fühlt sich irgendwie an, wie pechschwarze Schmetterlinge in meinem Bauch.”