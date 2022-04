BLACK THERAPY :: Melodic Death Metaller aus Rom mit Titelsong vom kommenden Album

Nach dem 2019er-Album “Echoes Of Dying Memories” bereiten sich die Melodic Death Metaller BLACK THERAPY aus Rom auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums “Onward” vor, das am 10. Juni über Black Lion Records erscheinen wird. Nach der ersten Single “Behind The Glass”, legt die Band heute mit einem brandneuen Musikvideo zum Titeltrack des Albums nach. http://www.blacktherapy.it/

Black Therapy comments:

“The title-track for our new album Onward is a straightforward melodic death metal song in classic Black Therapy style. It is about freeing ourselves from our self-imposed boundaries. The videoclip was shot at Traffic live club in Roma, where we’ll also play our release show on June 10th!”