Black Silence Productions präsentiert die erste Ausgabe ihrer neuen und gleichnamigen Konzertreihe ‘Black Silence’.

Am 14.3.2020 sind im Helvete Oberhausen folgende Black Metal Acts zu Gast:

Sun Of The Sleepless

Wandar

MOSAIC

ÄERA

Tickets gibt es im Vorverkauf unter

https://wintermelodei.wordpress.com/tickets-black-silence-i/

Einlass 19h

Beginn 19.30h