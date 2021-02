BILWIS :: Neue EP im Fullstream

Am 29. Januar ist bei Northern Silence Productions das neue Album der deutschen Atmospheric Black Metal Band BILWIS erschienen. Das 22-minütige Werk mit dem Titel “Sagenwelt ” könnt ihr euch beim YouTube Kanal Black Metal Promotion in voller Länge anhören. “Sagenwelt” wurde aufgenommen, produziert, gemischt & gemastert im April, Mai & Juni 2020 in den “Gates Of Neverland” Studios. facebook.com/Bilwis / facebook.com/NorthernSilenceProductions

Info: Das Konzept von Bilwis umfasst alte europäische Märchen und Mythen und kleidet sie in ein Gewand aus rauem, aber melodischem und atmosphärischem Black Metal mit deutschen Texten – eine Reise in die Welt der vergessenen Träume, Wölfe, Geister, Zwerge, Meerjungfrauen, Trolle, Elfen, Vampire & Riesen.