BEYOND THE BLACK :: Neues Album + Exklusiv-Konzerte

BEYOND THE BLACK werden in diesem Jahr einige der bekanntesten nationalen und internationalen Metal-Bühnen rocken. Passend zum Release ihres neuen Albums “Heart Of The Hurricane” am 31. August, spielt die Band um Frontfrau Jennifer Haben im September vier exklusive Release Konzerte.

Das Album “Heart Of The Hurricane” erscheint am 31.08.2018 auf AIRFORCE1 Records / Universal Music Central Europe. Den Anfang macht die erste, gleichnamige Single:

Beyond The Black Album Release Shows 2018

20.09. München, Backstage Werk

21.09. Hamburg, Hamburg Metal Dayz

22.09. Köln, Live Music Hall

23.09. Berlin, Kesselhaus