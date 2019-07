BEN BLUTZUKKER :: Radaudiophil

BEN BLUTZUKKER hat als neue Veröffentlichung den Dark Metal Song “Radaudiophil” verfasst. https://ben.blutzukker.com/

Der Künstler sagt zu dem Track:

Wer kennt sie nicht – die unzähligen Vorurteile und blöden Sprüche wie »man versteht doch gar nicht, was der da singt«, »man muss aber in einer echt düsteren Stimmung für sowas sein«, »das ist doch nur ne Phase« und natürlich den Klassiker »zieh doch mal was mit Farbe an«?

Als Antwort auf diesen Quatsch habe ich nun den Song RADAUDIOPHIL verfasst. Denn ich steh’ nach wie vor auf diesen düsteren Krach und der Inhalt meines Kleiderschranks ist über die Jahre auch nicht viel bunter geworden!

Unterstützung habe ich mir dabei von einer wilden Horde gesucht, die diese Ansichten teilt und dies auch lautstark im letzten Refrain der Metal Hymne RADAUDIOPHIL kundtut.