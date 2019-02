Der Dark Metal Solokünstler BEN BLUTZUKKER veröffentlicht am 13. Februar seine neue Single “Queen Of The Nite (feat. Liv Kristine)”, zu der es auch bei YouTube ein ansprechendes Lyric-Video mit passenden Lego-Figuren gibt. Weitere Infos unter https://benblutzukker.bandcamp.com/ oder https://ben.blutzukker.com/

VÖ “Queen Of The Nite” am 13.2.