BEGAT THE NEPHILIM :: Neues Musikvideo zu “Paterfamilias”

Die im südlichen New Hampshire, USA beheimateten Blackened Melodic Death Metaller BEGAT THE NEPHILIM werden am 29. Oktober ihr neues Studioalbum, mit dem Titel “II: The Grand Procession”, auf Noble Demon veröffentlichen.

Nach der bereits veröffentlichten Single “Paupers Grave” haben BEGAT THE NEPHILIM heute ein brandneues Musikvideo zum Track “Paterfamilias” veröffentlicht. https://www.facebook.com/btnmetal/

“Dieser Song ist eine Widmung an meinen Vater, den ich kurz vor der Veröffentlichung unseres Debütalbums verloren habe. Er handelt vom Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen und von dem Trauerprozess, den ich durchlaufen habe”, erklärt Sänger Tyler Smith.