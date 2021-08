BEGAT THE NEPHILIM :: Neues Lyric-Video / Album im Herbst

Die im südlichen New Hampshire, USA, beheimateten Blackened Melodic Death Metaller BEGAT THE NEPHILIM haben ihr weltweites Signing bei Noble Demon bekannt gegeben und werden im Herbst ein neues Album veröffentlichen. Das zweite Album mit dem Titel “II: The Grand Procession”, erscheint am 29. Oktober via Noble Demon. Einen ersten Einblick in die neue Platte gibt es mit dem Lyric-Video zu “Paupers Grave”. https://www.facebook.com/btnmetal/

“Dieser Song ist wahrscheinlich der politischste, den wir je schreiben werden, obwohl er von einem neutralen Standpunkt aus geschrieben wurde, so dass er mit den Augen jeder politischen Zugehörigkeit betrachtet werden kann, unabhängig davon, wo im Spektrum man sich befindet. Es scheint, dass die Linse, durch die die Menschen einander in letzter Zeit wahrnehmen, insbesondere politische “Gegner”, oft von Verachtung bis hin zu Hass für einander reicht; und es gibt nur selten die Möglichkeit, einen Mittelweg oder Kompromiss zu finden”, erklärt die Band.