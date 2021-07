BEFORE THE DAWN :: Livestream + Reissue von “Deadlight”

BEFORE THE DAWN, gegründet 1999 von der Death- und Gothic-Doom-Metal-Ikone Tuomas Saukkonen, wurden am 10. Januar 2013 durch ein Pressestatement von Tuomas aufgelöst, um sich auf WOLFHEART zu konzentrieren. Nach der bereits veröffentlichten Single “Final Storm”, die mit der Originalbesetzung von 2007 geschrieben wurde und dem ersten neuen Track seit 9 langen Jahren, wird heute das erfolgreichste Album von BEFORE THE DAWN, “Deadlight”, auf dem finnischen Label Stay Heavy Records wiederveröffentlicht. Zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl und remastered mit Bonustracks. https://www.facebook.com/beforethedawn/

Um die Wiederveröffentlichung und das seltene Zusammentreffen der Originalbesetzung gebührend zu feiern, haben BEFORE THE DAWN einen ganz besonderen und intimen Akustik-Streaming-Gig angekündigt, der heute, am 9. Juli, um 19 Uhr (finnische Zeit) / 18 Uhr MEZ Premiere hatte

Tickets sind unter hier erhältlich und die Show kann bis zum 16. Juli angesehen werden.

Tuomas Saukkonen erklärt:

“Es fühlt sich unwirklich und absolut großartig an, dass wir nach 15 Jahren seit der ursprünglichen Veröffentlichung endlich eine Vinyl-Version von “Deadlight” herausbringen und ebenso erstaunlich ist, dass wir uns mit Juho und Lars zusammengetan haben, um neue Musik zu schreiben und auch akustische Versionen von 10 ausgewählten Songs für einen Stream-Gig arrangiert haben. Für mich definitiv einer der hellsten Leuchttürme des Jahres 2020/2021″