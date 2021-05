BEFORE THE DAWN :: Brandneuer Track / “Deadlight” Re-Release

Am 9. Juli wird das 2007 erschienene Album “Deadlight” der Melodic Dark/Death Metaller BEFORE THE DAWN neu veröffentlicht. Tuomas Saukkonen (Wolfheart, Dawn Of Solace) hatte die Band 2013 in den Ruhezustand versetzt, sich aber letztes Jahr mit seinen früheren BTD Mitstreitern im Studio getroffen und am Ende entstand einer ganz neuer Track, “The Final Storm”, der als Bonus auf dem Re-Release vertreten sein wird. https://www.facebook.com/beforethedawn/

Tracklist:

01.Wrath

02. Faithless

03. Fear Me

04. Eternal

05. Morning Sun

06. Deadsong

07. Guardian

08. Star of Fire

09. Reign of Fire

10. …

11. The Final Storm

12. Painless

13. Warrior Of Ancient

14. Unbreakable (Live at Nosturi)

15. Gehenna

16. The Bitter End