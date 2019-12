BEAST OF DAMNATION :: Vorab Song “Schlachtgesang”

Am Freitag den 6. Dezember erscheint das BEAST OF DAMNATION Album “Dawn Of The Beast” über Black Sunset/MDD. 11 Jahre nach den Aufnahmen wurden die Songs zum Teil neu gemischt und mit einem zeitgemäßen Mastering von Patrick W. Engel versehen.

Der von Sänger und Gitarrist Heinze zusammen mit ex-Belphegor Drummer Tomasz im Jahre 2008 aufgenommene Longplayer enthält 14 Tracks zeitlosen Old School Black Metal, der sich irgendwo zwischen der ersten und der zweiten Black Metal Welle Anfang der Neunziger einordnen lässt. Um die letzten Tage bis zum Release zu überbrücken gibts ab sofort mit “Schlachtgesang” den ersten Song vorab.

