BATTLESWORD :: Neues Lyricvideo, Livedates und Pläne zum neuen Album

Bereits im letzten Jahr veröffentlichten die Melodic Deather von BATTLESWORD ihren fünften Output “And Death Cometh Upon Us” via Black Sunset. Seitdem haben die Jungs aber keineswegs auf der faulen Haut gesessen. So hat man mit “Falling Into The Arms Of Morpheus” ein neues animiertes Lyricvideo fertig gestellt, welches ab sofort im MDD YouTube Channel zu sehen ist. Die Band befindet sich derzeit mitten in den Arbeiten an einem neuen Album. Außerdem wurde mit Lars Heimann ein langjähriger Freund der Band als neuer Rhythmus Gitarrist eingearbeitet, was es den Jungs ermöglicht ab sofort wieder einige Live Shows wahrzunehmen. Allem voran natürlich die Livepremiere des neuen Line-Ups am 23.10. im Helvete in Oberhausen. https://www.facebook.com/Battleswordofficial / http://www.battlesword.de