BATTLELORE :: 1. Single nach 10 Jahren für neues Album

Am 3. Juni veröffentlichen BATTLELORE ihr neues Studioalbum “The Return Of The Shadow” über Napalm Records. Nach ihrem letzten Studioalbum Doombound (2011) und ausgiebigen Tourneen legte die finnische Heavy-Metal-Truppe BATTLELORE eine kreative Pause ein. Nun haben sie einen ersten neuen Track, “Firekeeper”. veröffentlicht.

“Es war keine Absicht, die Zeit verging einfach, und wir wollten die Dinge nicht erzwingen, denn wir wussten, dass das neue Album kommen würde, wenn die Sterne günstig stehen und die Zeit reif ist”, verrät Sänger Tomi Mykkänen. “Dies ist unser “Comeback”-Album und wir sind bereit, zurück zu sein!”

Gitarrist Jyri Vahvanen sagt über den Track: “Am Anfang gab es nichts als Stille. Dann kam der Schöpfer namens Ilúvatar und begann ein Lied, das eine Welt namens Arda hervorbrachte, und in ihrem Herzen entzündete er eine Flamme, das Geheime Feuer. Der Eine, Allvater, Feuerhüter der Welt!”