Bastian :: Nimm das, 2018…

(Idles – “Danny Nedelko”)

Nimm das, 2018, und steck Dir Deinen Menschenhass und Deine AFD in den Arsch.

Was, außer der Bande Nazis, war noch so los 2018?

HSV? Naja. nächstes Jahr vielleicht wieder.

Filme? Hmm. Bohemian Rhapsody auf jeden Fall. Sonst, viel Gutes, nichts Herausragendes.

Musik gab es. und darum soll es hier ja auch gehen.

Die, für mich,15 besten Alben 2018 in loser Reihenfolge:

Chapel of Disease – …And As We Have Seen The Storm, We Have Embraced The Eye

Pagan – Black Wash

Idles – Joy as an Act of Resistance

Svartidaudi – Revelations of the Red Sword

The Crown – Cobra Speed Venom

Necrophobic – Mark of the Necrogram

The Spirit – Sounds from the Vortex

Ascension – Under Ether

Funeral Mist – Hekatomb

Behemoth – I loved you at your darkest

IRONFLAME – Tales of Splendor and Sorrow

Tribulation – Down Below

Rolo Tomassi – Time will Die and Love will bury it

A Perfect Circle – Eat the Elephant

Skeletonwitch – Devouring Radiant Light

Auf geht’s 2019. Mach einiges besser und mindestens genausoviel genau so.

Habt ein gutes Jahr. bis zum nächsten… (bastian)