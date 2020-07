AYREON :: Die ersten zwei Singles und Videos aus dem neuen Album

Ab jetzt gibt es die ersten beiden Singles und Videos vom neuen AYREON Album “Transitus”, das am 25. September erscheint. AYREON ist das Prog-Projekt des Niederländers und Multiinstrumentalists Arjen Anthony Lucassen.

In der Vergangenheit zog Arjen Lucassen seine Inspiration häufig aus Wissenschaft und Science Fiction, doch hier ist es anders. Das “Transitus”-Konzept basiert auf einer mit Gothic- und Horror-Elementen angereichten, im Jahr 1884 spielenden Geschichte um Leben, Tod und allerlei übernatürliche Phänomene. Als prominenter Storytellerfungiert der britische Schauspieler Tom Baker, der in den 1970er-Jahren als Star der von der BBC produzierten Kult-Fernsehserie “Dr. Who” Berühmtheit erlangte. Die “Transitus”-Storyline weist Reminizenzen an Mystery- und Psychothriller wie “The Others”, “Das Grauen” und “Ghost – Nachricht von Sam” auf. In der Musik spiegeln sich neben Einflüssen großartiger Komponisten wie John Carpenter (“Halloween”), Ennio Morricone (“Spiel mir das Lied vom Tod”) und Jerry Goldsmith (“Das Omen”) auch solche aus Lucassens liebsten Rockopern wie “Jesus Christ Superstar”, “Tommy” und “Krieg der Welten” wider.

Arjen Lucassen beschreibt “Transitus” als sein bislang filmischstes und im postiven Sinne ungeheuerlichstes Oeuvre. Er erklärt: “Der Spirit von Progressive Rock besteht darin, zu experimentieren und immer wieder Neuland zu betreten. Genau das hatte ich mit ‘Transitus’ im Sinn. Deshalb ist es anders geworden, als man es von Ayreon bisher kennt – theatralischer und ein bisschen wie ein Musical.”

Single/ Video zu “Get Out! Now!”



Single/ Video zu “Hopelessly Slipping Away”