AUTUMN MOON FESTIVAL :: auf geht`s in die dritte Runde

Festivalankündigung: AUTUMN MOON Festival in Hameln vom 13.10. – 14.10.2017. 40 Bands, 5 Venues, Shows, Art, Workshops, Readings, Mystic Halloween Market

Zum dritten Mal wird an der wunderschönen Hamelner Weser Promenade das AUTUMN MOON Festival stattfinden und auch 2017 konnte der Veranstalter ein sehr buntes und namhaftes Line Up zusammenstellen das so ziemlich für jeden aus der Szene etwas zu bieten hat. Ungewöhnlich ist es zudem, dass man fast jeden Gig mindestens 60 Minuten Spielzeit gewährt, was jedem die Chance gibt seine Favoriten ausreichend zu erleben.

Die Konzerte finden in verschiedenen Locations statt (Rattenfänger-Halle, Sumpfblume, Schiff-Stage, Papa Hemmingway,…), die aber alle nahe beieinander liegen, zudem wird es im Rahmen des parallel veranstalteten “Mystic Halloween Markets” Außenbühnen geben. Der Markt selber bietet viel Spaß und Handwerkskunst für alle Mittelaltermarkt Freunde, wobei das Thema Halloween sehr präsent sein wird.

Line Up:

Wer Zeit und Lust haben sollte, darf sich dieses Festival nicht entgehen lassen, denn das was da in Hameln passiert steckt voller Liebe zu Detail und natürlich zur Musik und muss unbedingt unterstützt werden, damit auch in den nächsten Jahren dieses Festival stattfinden kann. Also noch schnell Tickets ordern und dann steht dem dunklen und mystischen Vergnügen nichts mehr im Wege!

Festivaltickets (Fr.+Sa.): 74 EUR inkl. Mwst zzgl. Versand

http://bit.ly/2keAYPs

Tagestickets Freitag: 49 EUR inkl. Mwst zzgl. Versand

http://bit.ly/2o1YVrj

Tagestickets Samstag: 54 EUR inkl. Mwst zzgl. Versand

http://bit.ly/2oVnxai

Camping Tickets:

http://bit.ly/2nvxM1x

So sah das Autumn Moon 2016 aus:

https://youtu.be/OtMg4-fqR-s