AUTUMN MOON :: Festival 2021 als Tribute u.a. mit Goethes Erben und Tanzwut

AUTUMN MOON Tribute

04.11. – 07.11.2021 Kulturhaus Break Out in Asendorf (Niedersachsen)

Open Air Festival shows, Club Shows, ein mystischer Markt, Lesungen, Feuershows, Biergarten, walking Acts, Tavernen Schiff etc pp

Es wird an an allen vier Tagen Clubshows geben (Tickets auf 200 limitiert – 2G)

und am Samstag 06.11. das Open Air mit u.a. Goethes Erben und Faun (Tickets auf 1000 limitiert nur VVK und 3G):

Info: facebook.com/AutumnMoonHameln / www.autumn-moon.de

Info vom Veranstalter:

Vom 4.11. bis 7.11. 2021 startet das AUTUMN MOON Ersatzfestival, um die Wartezeit zum verschobenen AUTUMN MOON in 2022 zu überbrücken. Im www.kulturhaus-bo.de haben die Veranstalter die Vorrausetzungen für diese Sonderveranstaltung schaffen können und hoffen nun auf Euch und den nötigen Zuspruch.

Wir können mit vielen Besonderheiten ganz in der Tradition des AM aufwarten. Von Freitag bis Sonntag finden Clubshows statt – jeweils mit maximal 200 Personen (halbe Auslastung) unter 2G Regeln. Wir haben Virenfilteranlagen in ausreichender Dimension im ganzen Kulturhaus und jede Menge neue Fenster zum Entlüften.

Am Samstag gibt es zusätzlich eine Veranstaltung draußen mit 1000 Personen. Auch hier arbeiten wir mit einer halben Auslastung und reichlich Platz – unter 3G Regeln.

Ihr könnt Euch euer Festival frei zusammenstellen und Tickets für die einzelne Tage und Indoor/Outdoor separat kaufen, da die Tage und Spielorte auf Grund der nötigen Regeln und Konzepte sich nur einzeln darstellen lassen.

Wir starten gleich 2x mit einem Kracher. Am Donnerstag eröffnen wir mit TANZWUT und HARPYIE die Clubshows und am Samstag das Outdoor Festival mit einem absoluten Highlight, den wir mit dem gesamten Lineup hoffentlich diese Woche noch bekannt geben werden.

Schon vorhandene Tickets für das Autumn Moon 2020/2021 bieten keinen Zugang zu dem Autumn Moon Tribute, sondern behalten die Gültigkeit für das Autumn Moon Festival 2022.