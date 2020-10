AUTUMN MOON :: Fan Edition Festival vom 23.-25.10.

Da das AUTUMN MOON Festival in Hameln wegen Corona ausfallen muss, haben sich die Veranstalter entschieden eine kleines “Trostpflaster” im Break Out in Asendorf zu veranstalten.

AUTUMN MOON – Fan Edition 23.10.-25.10.

Kulturhaus B.O.

http://kulturhaus-bo.de/event/am4life/

EINTRITT FREI – aber bitte reservieren – für jeden Tag einzeln:

http://kulturhaus-bo.de/reservierungen

Alte Heerstraße 35

27330 Asendorf

kulturhaus-bo.de

“Hallo liebe Autumn Moon Fans,

am 23.-25.10. hätte das Autumn Moon Festival stattgefunden. Durch die Corona-Pandemie mussten wir es ja leider verschieben.

Wir möchten trotzdem ein Festivalfeeling zaubern und an diesem Wochenende euch grossartigen fantastischen Fans, die ihr euer Ticket nicht zurückgegeben habt, eure Musik und unser Ambiente bieten. Mit der Autumn Moon thanx mini edition, einem Autumn Moonchen im Norden wollen wir danke sagen und für ein wenig Normalität und Erleben sorgen.

Wir betreiben einen Club mit Kulturbiergarten und Bühne in Niedersachsen, südlich von Bremen, in dem wir seit dem 16.05. klein Gallien leben und jedes Wochenende bunt veranstalten. Wir haben ein kleines Gelände, dass wir gestalten, um an 3 Spielorten, 2 Bühnen davon outdoor, eine AM thanx mini Edition zu feiern.

Wir wollen in diesen Zeiten einen sicheren kleinen Rahmen für euch Fans bieten. Euch Danke sagen für eure Treue. Euch dieses Geschenk machen.

Das Ticket für 20/21 ist dafür nicht nötig.

Aber bitte reserviert unter der unserer Website www.kulturhaus-bo.de, damit wir wissen, wie viele von Euch kommen!

Es gibt Eure Musik.

Eintritt ist frei.

Es gibt Speis und Trank.

Checkt FB um auf dem Laufenden zu bleiben

https://www.facebook.com/AutumnMoonHameln

Beste Grüße Dominik & Team AM”