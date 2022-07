AUTOPSY :: Album-Trailer zum 8. Output der US-Deather

Die US-Death Metal Legenden AUTOPSY präsentieren mit “Morbidity Triumphant” das erste neue Studioalbum seit “Tourniquets, Hacksaws and Graves” von 2014. “Morbidity Triumphant” ist auch das erste Album, auf dem der neue Bassist Greg Wilkinson zu hören ist, der zusammen mit Chris auch bei Static Abyss zu hören ist, und wurde in den Opus Studios unter der Leitung des langjährigen Tontechnikers Adam Munoz aufgenommen. Das Mastering wurde von Ken Lee durchgeführt.

Einen Trailer zum 8. Album der Band, gibt es nun bei YouTube. “Morbidity Triumphant” erscheint am 30. September bei Peaceville Records als:

CD / Black Vinyl LP / Ltd Edition Violet Coloured LP – exclusive to the Peaceville label stores / other colours available in various territories / Cassette / Digital.

Preorder: https://autopsy.lnk.to/MorbidityTriumphant