ASP :: Video zur neuen Single “Raise Some Hell Now!”

Mit ihrer Vorab-Single zum in Kürze erscheinenden Doppel-Album „ENDLiCH!“ lassen die Gothic-Novel-Rocker ASP erahnen, was den mittlerweile vierzehnten Studio-Longplayer angeht. www.AspsWelten.de

„Raise Some Hell Now!“ versteht sich als ein legitimer Nachfolger des ASP-Evergreens „Ich will brennen“: leidenschaftlich, kraftvoll und mit einer gehörigen Portion augenzwinkernder Selbstironie garniert. Die schwarzhumorige Persiflage auf das weltberühmte J. M. Flagg-Plakat, welche das ikonische Cover der ASP-Single ziert, schuf kein Geringerer als Timo Wuerz (Marvel, DC Comics, wild+free).

Tracklisting:

1. Some Hell Now! (Single Edit)

2. Stille der Nacht (Krayenzeit Version)

Streng limitierte Sammler-Edition der Vorab-Single zum neuen ASP Album „ENDLiCH!“.

– Digifile im Sonderformat (18 x 18 cm)

– Edler Kunstdruck mit UV-Glanzlack auf hochwertigem 300g Karton

– Bonus-Track „Stille der Nacht“ (Coverversion von KRAYENZEIT)

– Handnummeriert

– 999 Exemplare weltweit

Bestellen: https://bfan.link/raise-some-hell-now