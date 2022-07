ASP :: Neue Single für Anfang August angekündigt

Neben der Betreuung des Crowdfundings „Turmbau“ (https://www.aspsturmbau.net/), den Vorbereitungen für die ersten Auftritte seit mehr als zwei Jahren und weiteren Tätigkeiten haben es ASP geschafft, einen neuen Song zu komponieren. Am Freitag, den 5. August, erscheint eine brandneue und auf keinem Album erhältliche Single mit dem Titel “Die letzte Zuflucht”.

Wenn ihr schon vorab mehr über seine Geschichte erfahren wollt, könnt ihr in Asps Journal seine sehr persönlichen Worte lesen.

https://www.aspswelten.de/journal

Kommentar ASP:

Natürlich ist die Veröffentlichung eines jeden neuen Song ein wichtiger Meilenstein für uns. Aus mehreren Gründen jedoch stellt „Die letzte Zuflucht“ etwas ganz, ganz Besonderes für uns dar, handelt es sich dabei doch gleichzeitig um die erste Veröffentlichung unter komplett eigener Regie. Zwar haben wir in den vergangenen Jahrzehnten sowieso schon das meiste selbst organisiert, aber dieses Mal haben wir das Ruder komplett an uns gerissen und die Pressung sowie den Vertrieb ebenfalls selbst in die Hand genommen, um unsere Musik noch direkter mit unseren Fans zu teilen.

Daher wird es die CD auch ausschließlich bei uns und unserem tapferen Shop geben. Wartet nicht darauf, dass der Tonträger bei Amazon oder anderen Mailorders auftaucht, das wird er nicht. Es gibt ihn ausschließlich über bandeigene Kanäle zu erwerben.

In unserem Online-Shop könnt ihr die limitierte CD im DigiPac vorbestellen.

Die Single wird aber auch über Download-Stores zu bekommen sein und über einige ausgewählte Streaming-Portale.

Dies ist ein extrem wichtiger Schritt für uns. Bitte unterstützt uns dabei und habt Verständnis dafür, dass wir uns derzeit aktiv gegen die großen Konzerne als Vertriebspartner entschieden haben. Ein Zeichen, welches sicher nicht nur auf Zustimmung stoßen wird, aber es ist längst überfällig.