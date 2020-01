ASENBLUT :: Neue Single “Seite An Seite” im Video

ASENBLUT veröffentlichen ihre brandneue Video-Single “Seite An Seite” von ihrem kommenden Album “Die Wilde Jagd”, das am 17. April 2020 über AFM Records veröffentlicht wird!

Mit “Die Wilde Jagd” präsentieren die Göttinger Melodic Deathmetaller um Sänger Tetzel ein neues Epos voller halsbrecherischer Hetzjagden, epischen Schlachtgesängen und Geschichten kompromissloser Helden. Besonders auf diese hat man sich beim Songwriting konzentriert, gibt Sänger Tetzel zu Protokoll, um dem Hörer ein noch eindringlicheres und beständigeres Werk präsentieren zu können, welches sogar dem Untergang der bekannten Welt zu trotzen wagt.

Tourdaten:

17.04.2020 DE Lichtenfels – Ragnarök

18.04.2020 DE Hamburg – Knightfest

25.04.2020 DE Göttingen – Exil

30.05.2020 DE Osnabrück – Bastard Club

12.06.2020 DE Homberg – Mise Open Air

01.07.2020 DE Ballenstedt – RockHarz

25.07.2020 CZ Tachov – MetalHeart

08.08.2020 DE Oschersleben – Metalkneipe

21.08.2020 DE Busdorf – Baltic Open Air

22.08.2020 AT Spital Am Semmering – Kaltenbach Open Air

27.08.2020 DE Crispendorf – Wolfszeit

02.10.2020 DE Göttingen – Exil

03.10.2020 DE Leipzig – Hellraiser

09.10.2020 DE Rüsselsheim – Das Rind

15.10.2020 DE Oberhausen – Kulttempel

16.10.2020 DE München – Backstage

22.10.2020 DE Siegburg – Kubana

23.10.2020 DE Nürnberg – Der Cult

24.10.2020 AT Wien – Viper Room

29.10.2020 DE Berlin – Musik und Frieden

30.10.2020 DE Hamburg – Logo

05.11.2020 DE Trier – Mergener Hof

06.11.2020 CH Luzern – Schüür