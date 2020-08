Das Debüt Album der Doom/Post (Black) Metaller von ASCIAN wird am 02. Oktober über Black Sunset das Licht der Welt erblicken. Der Silberling, welcher als edles DigiSleeve erscheint, hört auf den Namen “Elysion”. Produziert, gemischt und gemastert wurde dieses Debut von Doom Metal-Mastermind Déhà (Slow, Cult of Erinyes und Merda Mundi) in den Opus Magnum Studios Brüssel. facebook.com/AscianDoom/