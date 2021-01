AROGYA :: Synth-Rock Band aus Indien mit neuer Single

AROGYA aus Assam, Indien, präsentieren ihre erste Videosingle “Broken” aus dem kommenden Album “Genesis”. Für die Produktion haben sie sich Chris Harms (Lord of the Lost) als Produzent ins Boot geholt. AROGYA ist die erste indische Synth-Rock-Band überhaupt sowie die erste Band aus Nordostindien, die bei einem internationalen Plattenlabel, Out Of Line Music, gesignt wurde. Das AROGYA-Album “Genesis” erscheint weltweit am 23. April. https://www.facebook.com/arogyaofficial

Info: Das AROGYA-Album “Genesis” erscheint weltweit am 23. April und beschäftigt sich sowohl thematisch als auch musikalisch mit der Schöpfungsgeschichte: Die Vergangenheit manifestiert sich in ihrem vorwärtstreibenden Synth-Rock, der ein 80er-Jahre-Nostalgie-Feeling erzeugt, während waschechter Metal die Gegenwart dominiert und eine feine Prise Dark Pop für die Zukunft steht und ein wahres Fest für die Sinne ist – klanglich wie visuell, wie das Video zur ersten Singleauskopplung ‚Broken‘ beweist.